Ue: tra le mosse possibili integrazione a doppia velocita' per i mercati dei capitali - FOCUS

Si prepara la riunione dei Ventisette giovedi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 10 feb - A due giorni dalla riunione seminariale dei Ventisette nelle Fiandre, ai vertici della Ue si cerca di smorzare un po' le aspettative perche' le decisioni - se ve ne saranno - saranno formalizzate e concretizzate al Consiglio europeo di marzo.

Al di la' delle questioni formali, pero', il momento, secondo molti diplomatici europei che hanno preparato la riunione informale di giovedi', 'e' fondativo'. O puo' esserlo.

Il tema in agenda, cioe' la competitivita' europea, e non e' certo un tema nuovo. Sia Draghi che Letta - entrambi interverranno - hanno gia' presentato i loro ormai famosi rapporti diverso tempo fa: l'utilita' della loro presenza e' che si ritiene possano costituire uno stimolo 'esterno' per i capi di stato e di governo ad agire.

La novita' sta nel fatto che ormai c'e' la consapevolezza che ogni mossa che la Ue fa - o non fa - ha un impatto geopolitico, riduce - o aumenta - la vulnerabilita' europea alla concorrenza sleale (Cina), alla coercizione economica (Usa con i dazi e i diktat sulle regole digitali) e politica (Usa, il caso Groenlandia), alla dipendenza negli approvvigionamenti di materie prime. Pero' se c'e' consenso sulla diagnosi, non si puo' dire lo stesso per tutte le scelte sul tavolo. C'e' il rischio che lo spirito di dicembre, quando la determinazione dei dirigenti europei nella risposta a Trump sulla Groenlandia e la minaccia di nuovi dazi e il via libera al prestito a Kiev con debito comune sostenuto da 24 paesi, si perda rapidamente in attesa che le crisi si decantino (riferimento alla rottura in corso nelle relazioni transatlantiche per volonta' americana).

I vertici Ue, sulla spinta di diversi governi (innanzitutto di Germania, Francia, Italia, Polonia, Spagna, Olanda, che hanno messo in piedi un gruppo di riferimento a livello dei ministri delle finanze), cercano il consenso per definire concretamente le tappe temporali da seguire per far decollare le misure di maggiore integrazione. 'Andare oltre la fase, pur importante, di semplificazione e' un'esigenza avvertita dai piu'', indica un fonte europea.

Il superamento delle barriere che ostacolano il mercato interno e' il centro dell'operazione: significa innanzitutto avere mercati dei capitali integrati per attrarre risparmio e investimenti europei per finanziare progetti europei, creando incentivi per evitare la fuga verso gli Stati Uniti. Poi integrazione dei mercati energetici, che oggi son una strozzatura per imprese e famiglie che si traduce in prezzi dell'elettricita' alti. Il 28mo regime giuridico per le imprese (start-up e scale-up) per favorire le attivita' transfrontaliere, con l'avviamento rapido (due giorni) con unico sportello in un qualsiasi stato membro della Ue, possibilita' rapida di fallimento, trattamento comune del regime di capitale. Tema importante, ma divisivo se portato alle estreme conseguenze: si aleggiava la possibilita' di un regime fiscale unico, ma appare ormai un'ipotesi accantonata (la proposta arrivera' fra qualche settimana). Del tutto improbabili norme comuni sul lavoro.

La vigilanza unica dei mercati finanziari per funzioni chiave di carattere sistemico (trading, post trading, gestione patrimoniale, controparti per la regolazione delle transazioni) e' un altro terreno in cui la convergenza a' ancora lontana, tuttavia ci sono movimenti in corso e la stessa Germania e' piu' aperta di un tempo a un'accelerazione. Si tratta di mutuare grossomodo lo stesso modello di supervisione utilizzato per le banche (sotto egida Bce ma con un ruolo non marginale delle autorita' nazionali).

La maggior parte della legislazione per potenziare il mercato interno e' gia' sul tavolo: si tratta di non perdere l'iniziatva. Se si persistera' nel traccheggiare, inevitabile su alcuni di questi dossier passare alle 'cooperazioni rafforzate', che permettono ad almeno nove Paesi di procedere da soli. In sostanza, differenziare la velocita' dell'integrazione nella consapevolezza che 'quando parte un treno con vagoni pesanti, altri vagoni saranno attratti dalla sua scia', sintetizza un diplomatico. Di qui l'importanza di definire un calendario, che sembra diventata la parola chiave di questi giorni. Quando nella Ue si parla di tabella di marcia (roadmap) spesso si cerca di esorcizzare le divisioni con il calendario. Questa volta, pero', c'e' la novita' dell'impegno a procedere comunque a varie velocita'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps.

