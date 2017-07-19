Ue: Piemonte e Torino candidati per sperimentare guida autonoma e AI per sanita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 dic - Torino e il Piemonte in prima fila per le sperimentazioni dell'intelligenza artificiale negli ambiti sanitari e della mobilita'. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, hanno candidato Torino a diventare la citta'-laboratorio dell'Unione europea per la sperimentazione della guida autonoma e il sistema sanitario regionale per le applicazioni dell'intelligenza artificiale in ambito diagnostico, organizzativo e per la telemedicina. Il documento, consegnato al direttore generale della Direzione generale Comunicazione, Reti, Contenuti e Tecnologie della Commissione Europea Roberto Viola, raccoglie numeri importanti su infrastrutture gia' esistenti e su un ecosistema tra i piu' avanzati sul fronte dell'innovazione e della ricerca. La proposta di candidatura presentata punta a trasformare queste esperienze in un ruolo formale dentro la rete europea delle citta' pilota della guida autonoma, con Torino pronta a ospitare nuove fasi di sperimentazione soprattutto attraverso test in ambiente reale con modelli di governance dell'AI che consentiranno anche il monitoraggio dei flussi veicolari.

"L'obiettivo e' essere la prima citta' in Europa dove si prova a far viaggiare su una strada pubblica un auto senza conducente adibita al servizio pubblico, quindi taxi o navetta, come gia' oggi avviene con la sperimentazione nella zona del Campus universitario", ha detto Cirio. "Vogliamo proporci come nodo cruciale dell'ecosistema europeo dell'innovazione e siamo certi di avere tutti i requisiti.

Dallo scorso mese di ottobre e' partita sulle strade della citta', prima in Italia, la sperimentazione della navetta elettrica a guida autonoma AuToMove, parte del progetto Living Lab ToMove, dedicato allo sviluppo di nuove soluzioni di mobilita' urbana smart e sostenibile", ha aggiunto Lo Russo.

