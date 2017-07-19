Dati
            Notizie Radiocor

            Ue: Meloni, su regolamento imballaggi difenderemo risultati dai burocrati

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - "Non accetteremo che gli straordinari risultati raggiunti sul finire della scorsa legislatura europea sul regolamento imballaggi, grazie a una inedita quanto virtuosa mobilitazione dell'intero 'sistema Italia', vengano inficiati da interpretazioni tecniche infondate da parte di qualche burocrate europeo". Lo ha chiarito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio delle sue comunicazioni alla Camera in vista del Vertice Ue. "Difenderemo - ha assicurato la premier - il voto espresso dai governi e dai parlamentari europei, per garantire un modello di economia circolare fondato sull'innovazione e sulla neutralita' tecnologica, che ha fatto dell'Italia un esempio da seguire a livello europeo".

