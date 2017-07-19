Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Ue: Meloni riceve giovedi' alle 15,30 la presidente dell'Europarlamento Metsola
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 gen - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricevera' giovedi' 29 gennaio alle ore 15,30, a Palazzo Chigi la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Lo rende noto la Presidenza del Consiglio nella sezione del sito dedicata all'agenda.
fil.
