Ue: Mattarella, processo integrazione affronta nuove sfide e mantiene attrattivita'

Esperienza positiva non consente scivolare in indifferenza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 dic - "L'Unione Europea, una delle piu' riuscite esperienze di pace tra i popoli e di democrazia, e' nata e si e' ampliata nella costante ricerca della pace, ripeto, e della liberta', garantite, nel proprio ambito, in base a Trattati liberamente stipulati dai popoli europei; che ne hanno ricavato diritti e benessere". Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il Corpo Diplomatico al Quirinale.

"Nei settantacinque anni dalla Dichiarazione Schuman, lungimirante avvio dell'integrazione europea - ha aggiunto il Capo dello Stato - vi e' stato creato un inedito spazio di valori comuni che ha saputo garantire la coesistenza pacifica e la collaborazione tra i suoi membri e le aspirazioni dei suoi cittadini a diritti e liberta', elementi che hanno permesso al continente di svilupparsi e progredire. Il processo di integrazione non si e' ancora concluso e affronta oggi nuove sfide, e conferma la sua attrattivita'. Le ambizioni e gli sforzi, le volonta' di popoli nostri vicini, dai Balcani Occidentali alla Moldova, dall'Ucraina alla Georgia, devono essere accompagnate da una attiva disponibilita' dell'Unione ad accoglierli". Il Capo dello Stato ha sottolineato ancora che "il carattere positivo di queste esperienze non ci consente di scivolare nell'indifferenza per quel che accade nel mondo e pone in discussione diritti, liberta' e opportunita' di sviluppo. Con conflitti che, con il loro protrarsi, gettano pericolosi semi di odio che rischiano di compromettere anche l'avvenire di quelle popolazioni".

