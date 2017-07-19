Ue: l'Unione si gioca la faccia su auto, prestito a Kiev e Mercosur - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 15 dic - La questione del Mercosur e' spinosa sia per ragioni politiche che economiche. Il fatto che nella capitale belga giovedi' siano attesi diecimila agricoltori con i loro trattori per farsi sentire dai 27 leader Ue riuniti per Consiglio europeo, indica che gli accordi commerciali di rilievo scatenano sempre proteste non facili da gestire.

Il presidente francese Macron ha chiesto seccamente il rinvio del voto, pero' sabato von der Leyen dovrebbe volare in Brasile per firmare l'accordo di libero scambio. Macron vuole ottenere altre misure di protezione per l'agricoltura non ritenendo sufficienti le salvaguardie previste. Polonia e Ungheria sono notoriamente contrarie al patto di libero scambio, Austria e Irlanda simpatizzano con la Francia.

L'Italia deve decidere se far pesare in un senso o nell'altro la decisione: la settimana scorsa il ministro Lollobrigida ha indicato che resta del lavoro da fare sulle garanzie, dichiarando la sua (mezza) insoddisfazione. Se l'Italia sostenesse la Francia e gli altri il via libera alla firma sarebbe bloccato: finora non ci sono segnali che indichino quale sara' la scelta.

Domani si pronuncera' il Parlamento europeo: potrebbe prevalere una impostazione piu' dura sulle salvaguardie.

Scatterebbe un'inchiesta della Commissione se le importazioni di carne bovina o pollame aumentassero di oltre il 5% rispetto alla media triennale e se avessero un prezzo inferiore di almeno il 5% rispetto a prodotti europei comparabili. Ora si prevede che la soglia per il cosiddetto 'freno d'emergenza' sia del 10%.

Il meccanismo riguarda anche i prodotti lattiero-caseari, lo zucchero e l'etanolo. L'inchiesta comunitaria esaminera' fattori quali i volumi delle importazioni, l'andamento dei prezzi e l'impatto sulla produzione, sulle vendite, sull'occupazione e sui profitti nel settore Ueinteressato.

Per i prodotti sensibili, si concludera' entro quattro mesi e, in casi urgenti, possono essere introdotte misure provvisorie entro 21 giorni.

L'accordo Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay piu' Venezuela e Bolivia) e' considerato vantaggioso per la Ue, che e' il secondo piu' grande partner commerciale del gruppo dopo la Cina e prima degli Stati Uniti. Nel 2023 la Ue rappresentava il 16,9% degli scambi totali del Mercosur.

Quest'ultimo e' il decimo partner commerciale di merci della Ue, le cui imprese hanno un enorme potenziale per esportare ancora di piu' in questo grande mercato di oltre 295 milioni di persone. In sostanza, se in vigore, stimolerebbe le esportazioni Ue di automobili, macchinari, liquori e vini, e le esportazioni dall'America Latina di carne, miele, riso, socia e zucchero. Proprio su tale import si appuntano le contestazioni del settore agricolo europeo.

Ma c'e' anche il 'lato' strategico: un accordo con quest'area latino-americano comporta vantaggi per l'accesso alle materie prime critiche di cui la Ue ha gran bisogno e frena il processo di smantellamento delle politiche multilaterali in campo commerciale in atto da parte dell'amministrazione americana.

Infine la partita degli asset russi. In realta' non ci sono grandi novita' rispetto al fine settimana. Stasera si riuniscono di nuovo gli ambasciatori degli Stati membri presso la Ue dopo l'approvazione a maggioranza qualificata del regolamento per rendere permanente la sanzione sui beni della banca centrale russa. Ungheria e Slovacchia hanno votato contro; Belgio, Italia, Bulgaria e Malta hanno votato a favore con una dichiarazione a verbale nella quale viene indicato che la decisione non pregiudica quanto i leader decideranno questo fine settimana (l'uso degli asset per il prestito a Kiev), non costituisce un precedente per le decisioni future di politica estera e sicurezza, che vanno studiate opzioni alternative.

Per l'Italia il senso di questa nota va ricercato nell'equilibrismo mantenuto dalla premier Meloni tra posizioni assunte a livello Ue e posizioni statunitensi. Il Belgio e' da sempre contrario all'operazione prestito senza garanzie permanenti e integrali scolpite nel 'marmo' per condividere con gli altri governi. Al gruppo si allinea anche il premier ceco Babis.

Oggi il sottosegretario tedesco Gunther Krichbaum ha detto alla stampa che la discussione 'non e' semplice' aggiungendo che, pero', non ci sono alternative risolutive. D'altra parte, ha sottolineato, soluzioni diverse, che implichino necessariamente impegni finanziari certi potrebbero cambiare i giudizi delle agenzie di rating nazionale, agenzie che sono americane. Un rischio che in tempi di debito pubblico alto non conviene correre. Mentre il ministro degli esteri danese Lokke Rasmussen ha detto che entro questa settimana una decisione va presa per aiutare Kiev e anche per dimostrare che la Ue 'e' un attore forte, altrimenti prevarra' l'impressione disegnata da Trump per cui l'Europa e' debole'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps.

