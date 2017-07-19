Ue: intesa Consiglio-Parlamento Ue su rinvio di un anno regole deforestazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 8 dic - E' stato inoltre concordato che entro il 30 aprile 2026 la Commissione dovra' presentare una relazione per valutare l'impatto e gli oneri amministrativi della legge, in particolare per i micro e piccoli operatori. Infine, i colegislatori hanno concordato di escludere i prodotti stampati dall'ambito di applicazione del regolamento, come richiesto dal Parlamento.

Il Parlamento votera' l'accordo durante la sessione plenaria del 15-18 dicembre 2025. Il testo concordato deve essere approvato dal Parlamento e dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro la fine del 2025 affinche' le modifiche entrino in vigore. In caso contrario, si applicheranno le scadenze attuali.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura stima che 420 milioni di ettari di foresta - un'area piu' grande dell'UE - siano andati persi a causa della deforestazione tra il 1990 e il 2020. Il consumo della Ue e' responsabile di circa il 10% della deforestazione globale. L'olio di palma e la soia ne rappresentano oltre due terzi.

