Ue: Gentiloni, nuovo debito comune per finanziarie priorita' europee scelta necessaria -2

Creare un nuovo senso di urgenza, non possiamo stare fermi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 18 mar - Gentiloni ritiene che la mobilitazione degli investimenti privati deve avvenire 'parallelamente' allo sforzo comune europeo con l'obiettivo di fare dell'Europa un'area 'molto piu' favorevole agli investimenti : siamo il miglior regolatore del mondo, dobbiamo anche diventare i migliori innovatori del mondo. Dobbiamo essere piu' bravi ad attrarre capitali e talenti dall'estero e trattenere i giovani talentuosi che abbiamo qui'. Uno degli aspetti chiave e' lo sviluppo di mercati dei capitali realmente europei. Troppe start-up europee e imprese in crescita, aggiunge Gentiloni, si trasferiscono negli Stati Uniti per trovare capitale di rischio o quotarsi in borsa.

L'invito e' dare 'un nuovo senso di urgenza' a tale azione, 'le aziende non ci aspetteranno se non affrontiamo il costo dell'energia. I prezzi dell'energia oggi sono molto piu' bassi rispetto al picco di un anno e mezzo fa. Ma il nostro settore continua a pagare per l'elettricita' in media tre volte di piu' rispetto agli Stati Uniti. L'unica soluzione e' proseguire a pieno ritmo con la transizione verde e non riportarla indietro come alcuni suggeriscono. Ma dobbiamo essere piu' intelligenti al riguardo. Ha senso che la Germania abbia installato una capacita' solare tre volte superiore a quella della Spagna? Ancora una volta, dobbiamo pensare su scala europea'.

Il tema dell'economia e' un tutt'uno con il tema della sicurezza continentale e del ruolo della Ue su scala globale, dal punto di vista delle drammatiche crisi in corso (Ucraina e Gaza) alquanto fragile in quanto tale. Gentiloni dice e' interesse dell'Europa 'rendere la globalizzazione piu' sicura, costruire catene di approvvigionamento piu' forti e piu' resilienti. Il protezionismo o il nazionalismo economico non sono la risposta'. Inoltre 'l'emergere di una divisione tra cio' che alcuni hanno chiamato l'Occidente e il resto del mondo puo' anche ostacolare gli sforzi volti ad affrontare altre sfide globali che richiedono cooperazione internazionale: cambiamento climatico, intelligenza artificiale, poverta', pandemie'. La Ue 'non deve rassegnarsi all'emergere di due schieramenti concorrenti' mentre potrebbe fungere da ponte verso un multilateralismo piu' efficace.

Aps

(RADIOCOR) 18-03-24 15:15:22 (0463)EURO 5 NNNN