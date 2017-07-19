Ue: Foti, in nuovo bilancio non penalizzare politiche agricola e coesione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 24 feb - Il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha sostenuto nella riunione del Consiglio affari generali in corso a Bruxelles che nel prossimo bilancio Ue 'non vanno penalizzate alcune politiche tradizionali, cioe' la politica agricola e la coesione'. Lo indica una nota ministeriale. L'Italia e' favorevole al fondo per la competitivita', che 'deve rivolgersi non solo ai settori tecnologicamente avanzati, ma anche ai settori e alle filiere produttive tradizionali'. Ed e' inoltre favorevole all'abolizione di tutte le restituzioni (rebate) a uno Stato membro di parte dei fondi versati al bilancio comunitario in seguito a un accordo bilaterale con la Ue.

