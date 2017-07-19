Ue: Eurostat, +4,8% a 412,3 mln passeggeri marittimi 2024, -1,4% su 2019 -2

I tre porti piu' trafficati sono in Italia, Messina al top (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 nov - Tra il 2019 e il 2024, meta' dei primi dieci Paesi ha registrato un aumento del numero di passeggeri. La Grecia ha guadagnato 7,1 milioni di passeggeri (+9,7%), l'Italia 7,0 milioni (+8,0%) e Malta 2,0 milioni (+14,9%). Al contrario, i cali maggiori sono stati registrati in Svezia (-5,7 milioni; -18,7%), Finlandia (-4,8 milioni; -25,1%) e Germania (-3,1 milioni; -9,8%). I dieci porti passeggeri piu' trafficati dell'Ue hanno registrato il 22,1% dei passeggeri marittimi totali. Tra questi, sette porti nel Mediterraneo, due nel Baltico e uno nell'Atlantico nord-orientale. I tre porti passeggeri piu' trafficati dell'Ue si trovano tutti in Italia: Messina e' al primo posto con 11,4 milioni di passeggeri, seguita da Reggio di Calabria (11,2 milioni di passeggeri) e Napoli (11,0 milioni). Rispetto al 2019, Napoli ha registrato il maggiore incremento del numero di passeggeri (+1,7 milioni; +18,5%) mentre Helsinki ha registrato il maggiore calo (-2,3 milioni; -19,7%).

red-Mar

(RADIOCOR) 30-11-25 12:06:05 (0200) 5 NNNN