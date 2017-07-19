Dati
            Notizie Radiocor

            Ue: Cottarelli, a Trump non piace perche' e' troppo unita

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - 'Credo sia chiaro anche nella testa di Trump che avversario principale degli Usa non puo' essere l'Europa, ma e' la Cina. A Trump non va bene questa Europa perche' e' un'Europa troppo unita'.

            Lo ha dichiarato l'economista Carlo Cottarelli intervenendo all'evento "Valori: piu' liberta', piu' crescita" organizzato da Forza Italia. Trump, ha aggiunto, 'vuole alleanze coi singoli Stati', per 'un'Europa che globalmente non conta nulla'. Cottarelli ha poi notato che negli ultimi anni in Europa 'sono state prese democraticamente delle decisioni che svantaggiano eccessivamente le imprese europee a livello globale'. 'Non si puo' far pesare alle imprese europee la risoluzione dei problemi del mondo', ha concluso.

            .

