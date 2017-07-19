Ue: Costa, Europa e Usa sempre piu' lontani, rapporti cambiati, prendiamone atto -2

'Pero' per noi restano un alleato importante' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 8 dic - Costa ha elencato i punti di dissenso nel corso esplicitando cio' in linea generale, tranne pochissimi (in sostanza, talvolta il presidente francese Macron), nessuno ha finora osato riconoscere o non riconosce perche' non d'accordo con quell'analisi (la premier italiana Meloni e il premier ungherese Orban, innanzitutto).

Primo schema. La Ue difende il multilateralismo, crede in un ordine internazionale basato sulle regole, nella scienza, nella liberta' scientifica, non ignora sfide globali come il cambiamento climatico. Dall'altra parte gli Stati Uniti 'non credono piu' nel multilateralismo, ne' in un ordine internazionale basato sulle regole, sostengono che il cambiamento climatico sia una bufala. Quindi, abbiamo differenze nella nostra visione del mondo'.

Secondo schema. Costa sostiene che c'e' molto altro. Gli Usa si riferiscono all'Europa 'come a un alleato: va bene, ma se siamo alleati, dobbiamo agire come tali. Gli alleati non minacciano di interferire nella vita politica interna dei loro alleati, li rispettano. Naturalmente molti europei non condividono le stesse opinioni degli americani su diverse questioni. E' naturale che non condividano le nostre. Cio' che non possiamo accettare e' la minaccia di interferenza nella vita politica europea. Gli Stati Uniti non possono sostituirsi ai cittadini europei nella scelta dei partiti buoni e dei partiti cattivi. Gli Stati Uniti non possono sostituire l'Europa nella nostra concezione della liberta' di espressione. E su questo punto, dobbiamo essere chiari. La nostra storia ci ha insegnato che non c'e' liberta' di espressione senza liberta' di informazione. E la liberta' di informazione esiste dove il pluralismo e' rispettato.

Pertanto, non potra' mai esserci liberta' di informazione se esiste un monopolio del software. E non ci sara' liberta' di espressione se la liberta' di informazione dei cittadini verra' sacrificata per difendere gli oligarchi tecnologici degli Stati Uniti'. Su questo occorre essere chiari per 'evitare malintesi'.

Detto questo il presidente del Consiglio europeo lascia una porta aperta quantomeno al realismo affermando che 'gli Stati Uniti rimangono un alleato importante, sono un partner economico vitale, tuttavia l'Europa deve essere sovrana'.

Per essere sovrani occorre che gli europei prendano davvero in mano il loro destino e non a caso Costa dice esplicitamente che 'entro il 2027, gli europei dovranno subentrare agli Stati Uniti nella leadership della Nato'.

Qualche giorno fa indiscrezioni giornalistiche indicavano che un rapporto del Pentagono specificava che obiettivo americano e' l'assunzione di una prevalente responsabilita' della difesa continentale da parte dei membri europei dell'Alleanza atlantica.

Poi ci sono le altre cose che la Ue deve fare a partire dal completamento del mercato interno, chiave per garantire crescita economica sostenuta. 'Se vogliamo essere forti sulla scena internazionale, dobbiamo esserlo anche in patria', dice Costa. Invertendo anche una narrazione pessimistica sulla reale posizione dell'Europa: 'Si dubita della sua forza, ma l'Europa ha effettivamente la forza necessaria, d'altra parte: se non lo fosse perche' cosi' tante persone cercano di indebolirla?'.

