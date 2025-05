Ue: Bernini, "Choose Europe" ufficialmente nato al Consiglio europeo di ieri -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - Quanto annunciato in precedenza sul programma "Choose Europe" e' stato 'un tentativo, una prova generale' e l'iniziale claim "Choose Europe, Choose France" che aveva provocato alcune polemiche e' acqua passata. Infatti, c'e' stato un 'chiarimento' con l'omologo francese che 'e' stato solo l'inizio di un confronto che avra' luogo in maniera piu' approfondita a Roma tra fine giugno e inizio di luglio, ma piu' che il chiarimento che noi abbiamo comunque avuto dicendoci reciprocamente che tutte le iniziative sono appropriate quando si parla di scienza, l'importante e' che siano non soggettive ma condivise da tutta la compagine europea e soprattutto non last minute perche' questo depotenzierebbe molto i contenuti che sono sempre significativi e importanti dell'iniziativa stessa', ha precisato Bernini, concludendo che 'la stessa Commissaria europea per la ricerca, Ekaterina Zaharieva, ha dato a ciascuno di noi l'incarico di essere messaggeri di ricerca e di scienza, condividendo con tutti i 27 colleghi dell'Unione, quindi essere noi stessi, ma in una cornice europea'.

