Ucraina: Zelensky, stiamo discutendo accordo di libero scambio con Usa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 gen - Zelensky intende discutere personalmente con Trump le garanzie che gli Usa forniranno in caso di una nuova aggressione russa. 'Non voglio che tutto si riduca a una semplice promessa di reagire - ha proseguito - Voglio davvero qualcosa di piu' concreto'.

Inoltre, l'Ucraina sta valutando il piano proposto dagli Stati Uniti per creare una zona economica libera che separi le forze ucraine e russe dopo la tregua. La proposta - da non confondere con l'idea di un accordo di libero tra Kiev e Washington - riguarda l'area del campo di battaglia. Se attuato, potra' trasformare le zone cuscinetto da cui le truppe si sono ritirate in aree in cui le imprese possano operare con un regime giuridico e fiscale speciale.

'Il formato e' difficile ma equo', ha affermato Zelensky. Una seconda opzione, "piu' facile da monitorare a livello internazionale", consiste nel "congelare la linea di contatto, non di conflitto" tra gli eserciti. Le forze rimarrebbero quindi dove sono, mentre le questioni irrisolte vengono affrontate attraverso la diplomazia. Zelensky ha ribadito che Kiev non riconoscera' mai i territori occupati come russi e ha esortato gli Stati Uniti a rispondere in modo piu' sistematico all'aggressione russa, sottolineando che l'Ucraina non ha ancora ricevuto tutti i sistemi di difesa aerea Patriot e le munizioni promessi. 'Non sono contrario al dialogo tra Europa e Russia, soprattutto ora che c'e' la pressione degli Stati Uniti e l'Europa ha iniziato a parlare di garanzie di sicurezza - ha poi aggiunto - Ci stiamo avvicinando alla fase finale, anche se non sappiamo ancora come sara''.

