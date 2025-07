Ucraina: Zangrillo, ribadito interesse a rafforzare cooperazione riforma Pa

Incontro segretario di Stato Oleksandr Yarema (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Nella cornice della Conferenza Internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha aperto i lavori del workshop 'How Good Public Governance Contributes to Economic Recovery and Attraction of Local and Foreign Investment', organizzato in collaborazione con l'Ocse.

Zangrillo ha evidenziato la profonda convergenza fra le riforme della Pa in Italia nel quadro del Pnrr e le sfide di modernizzazione del settore pubblico ucraino, nel quadro dell'Ukraine Facility Plan e nella duplice prospettiva dell'adesione di Kiev all'Unione Europea e all'Ocse. Il ministro Zangrillo ha ribadito l'interesse dell'Italia a rafforzare la cooperazione con l'Ucraina nella riforma della pubblica amministrazione e a condividere la propria esperienza su come la modernizzazione del settore pubblico possa essere sostenuta dai fondi europei con un approccio basato sulla performance, per garantire l'impatto duraturo delle riforme e degli investimenti. Zangrillo, ha avuto inoltre un incontro bilaterale con il Segretario di Stato del Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, Oleksandr Yarema. 'E' un onore accogliere nuovamente in Italia il Segretario Yarema - ha dichiarato Zangrillo - testimone autorevole del coraggio dell'Ucraina e dell'ambizione del percorso di riforma intrapreso: anche in questo momento di durissima prova, la vostra amministrazione ha continuato a garantire servizi, promuovere riforme, e custodire la fiducia dei cittadini: siete una lezione per tutta l'Europa'.

