Ucraina: Sace aderisce a iniziativa Ue promossa da Fei per rafforzare il commercio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - Oltre all'accordo con il Fei, Sace ha sottoscritto altri due accordi a sostegno dell'Ucraina. Il primo e' un memorandum of understanding con il Ministero dell'Economia ucraino per sostenere la ricostruzione e lo sviluppo economico, promuovendo la collaborazione tra imprese italiane e ucraine, l'accesso alle soluzioni assicurative e finanziarie offerte da Sace, Cdp e Simest a sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione e iniziative congiunte per favorire la cooperazione nei progetti di ricostruzione. Il secondo, invece, e' un memorandum of understanding con Ukreximbank - State Export Import Bank of Ukraine per identificare e sviluppare opportunita' di interesse comune, con un focus sui settori di agroindustria, meccanica avanzata, industria chimica e trasporti. L'intesa, aggiunge la nota, mira altresi' a favorire sinergie tra imprese italiane e ucraine, esplorare soluzioni assicurative e finanziarie offerte da Sace a sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione, condividere informazioni su progetti strategici e promuovere la cooperazione economica tra i due Paesi.

