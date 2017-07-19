Turismo: Uncem, vale in media il 6,7% del Pil annuo delle montagne italiane

Rapporto realizzato con Ipsos (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 ago - Il turismo vale in media il 6,7% annuo del Pil delle montagne italiane. E' quanto emerge dal Rapporto Montagne Italia 2025 realizzato da Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani) in collaborazione con Ipsos. In base ai dati, il 90% degli intervistati ritiene le aree di montagna "un'importante attrattiva per i turisti" nel Paese, mentre il 56% le vede come un luogo dove vivere. Guardando i dati sul turismo, tra le Alpi e gli Appennini ci sono circa 19,3 posti letto alberghieri ed extralberghieri ogni 100 abitanti. Il numero di presenze (pernottamenti) registrate in un anno negli esercizi alberghieri ed extralberghieri e' in media di 1200 ogni 100 abitanti. La durata media delle permanenze, dividendo il numero delle presenze per quello degli arrivi e' infine di 3,1 giorni di permanenza. Guardando nel dettaglio ai territori, tra le 387 comunita' territoriali di Uncem, quella con la maggiore "occupazione turistica" e' l'area di Villabassa, in Alto Adige, con 84mila abitanti, per 12.849 occupati nella filiera turistica. Seguono poi sul "podio" la Comunita' territoriale di Verano e quella di Tires. A seguire, le Dolomiti Bellunesi. Al fondo dell'elenco, sempre sul fronte dell'occupazione nel turismo, vi sono tre zone montane delle isole e del Mezzogiorno: Bassa Valle del Tirso e Grighine (Sardegna), Vette dei Nebrodi (Sicilia), Locride.

