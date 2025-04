Turismo: Telepass, Italia meta preferita vacanze per ponti primaverili

87% ricerche web riguarda il Belpaese, Sicilia la top (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - Per i ponti di primavera gli italiani non rinunciano a viaggiare. Secondo i dati dell'analisi effettuata da Seed Digital per Telepass sono state 1 milione e 100 mila le ricerche effettuate sul web legate ai ponti primaverili del 25 aprile e del primo maggio, un incremento del 7% rispetto all'anno scorso.

L'Italia resta la meta preferita: l'87% delle ricerche guarda al Belpaese, seguono la Spagna (4%) e l'Egitto (2%). La regione piu' cercata come destinazione dei ponti e' la Sicilia (47%), seguita da Toscana (13%) e Campania (10%). La localita' italiana piu' cercata sul web e' Ischia (21%), seguita da Roma (17%) e Rimini (10%). Tra le mete straniere, svettano Barcellona (16%), Amsterdam (11%), Sharm El Sheikh (10%). In merito ai mezzi utilizzati, l'auto sembra restare quello prediletto, soprattutto per viaggi di breve-medio raggio. Il 49% delle ricerche relative agli spostamenti riguarda i voli, con una netta concentrazione sul breve raggio e sulle destinazioni nazionali. Tra le ricerche emerge poi una forte attenzione verso le 'offerte' e la ricerca di 'idee viaggio'. 'Questi dati ci dicono che gli italiani non hanno perso la voglia di partire, ma lo fanno con maggiore attenzione ai costi, al tempo e alla flessibilita' di spostamento', ha commentato in una nota Aldo Agostinelli, Chief Consumer (B2C) Revenues Officer di Telepass. 'Telepass risponde a queste nuove esigenze offrendo un ecosistema completo per la mobilita'.'.

