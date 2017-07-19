Dati
            Notizie Radiocor

            Trump: accordo commerciale con Messico e Canada non ci serve piu'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 13 gen - L'accordo commerciale con il Messico e il Canada, lo United States-Mexico-Canada Agreement (Usmca) non serve piu' agli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Donald Trump, in visita a una fabbrica Ford a Detroit. "Il Canada lo vuole rinnovare, per me e' irrilevante, non ne abbiamo bisogno", ha detto Trump. "Non abbiamo bisogno delle auto prodotte in Messico o Canada, vogliamo auto prodotte negli Stati Uniti", ha aggiunto il presidente.

