Trasporto aereo: Occhiuto, politica stupida se mette limitazioni e tasse

'Serve maggiore liberismo in questo settore' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bergamo, 18 nov - 'Le istituzioni a mio avviso devono avere un atteggiamento per incentivare' l'eliminazione della tassa sui passeggeri. 'Per questo ho combattuto che venga abbattuta la tassa per i passeggeri e che la paghi la Regione. Una politica pubblica che stabilisca delle limitazioni, delle tasse e dei vincoli su vettori che operano nella direzione di connettere e dare la possibilita' di viaggiare e' una politica pubblica stupida'. Lo ha affermato il governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo programma di formazione per i tecnici che si occuperanno della manutenzione degli aerei di Ryanair che saranno basati nei due hangar in costruzione presso l'aeroporto di Lamezia Terme. 'Nei primi mesi di quest'anno abbiamo registrato un record storico di arrivi nei nostri aeroporti calabresi e questo sta generando una inversione di tendenza nella crescita economica del territorio. Bankitalia ha certificato che nei primi mesi dell'anno la Calabria e' cresciuta di piu' del resto del Paese', ha aggiunto. Per questo 'dovremmo inserire degli elementi di maggiore liberismo in questo settore perche' le connessioni generano sviluppo e fanno crescere l'economia in tutti i settori, non solo del turismo. Bisogna considerare questo settore come un elemento da rilanciare senza appesantirlo di balzelli e tasse. Noi in Calabria lo stiamo facendo e abbiamo visto che questo modello e' stato replicato anche in altre regioni.

Abbiamo altri progetti da costruire insieme e vorrei che il rapporto con Ryanair e con gli altri vettori si consolidasse ulteriormente perche' e' foriero di grande viluppo per la Regione Calabria'. Infine il presidente ha sottolineato che 'i lavori per gli hangar partiranno tra qualche settimana; vogliamo replicare il modello di Bergamo anche in Calabria.

Ryanair e' in assoluto il vettore che straporta piu' passeggeri in Italia'.

