T. Rowe Price: asset allocation, opportunita' nelle small cap e nei bond in valuta locale - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 dic - Siamo neutrali sui titoli growth rispetto a quelli value negli Stati Uniti, mentre sulle borse internazionali preferiamo le societa' value. Il contesto ciclico globale sta migliorando e settori come quello finanziario, fortemente rappresentato negli indici value, dovrebbero beneficiare di curve dei rendimenti piu' ripide e di un aumento della domanda di prestiti. Anche le valutazioni dei titoli value non statunitensi rimangono relativamente interessanti.

Prevediamo un ampliamento della performance dei mercati azionari al di la' dei titoli tecnologici statunitensi di piu' grandi dimensioni. Ci aspettiamo che i titoli small cap siano i maggiori beneficiari di tale cambiamento. A causa dell'enorme capitalizzazione di mercato dei 'Mag7', anche un modesto spostamento verso i titoli small cap fornirebbe una spinta relativamente importante ai titoli piu' piccoli. Le small cap tendono inoltre a trarre il massimo vantaggio dai tassi di interesse a breve termine piu' bassi, il che contribuisce alla nostra decisione di sovrappesare moderatamente i titoli azionari a bassa capitalizzazione.

Preferenza per le obbligazioni high yield Nell'allocazione del reddito fisso, consideriamo le obbligazioni high yield un modo interessante e meno rischioso, rispetto alle azioni, per trarre vantaggio da un'economia forte. La qualita' creditizia complessiva di questa classe di attivita' e' la piu' alta degli ultimi anni e non prevediamo alcun deterioramento dei suoi fondamentali nel 2026. Le obbligazioni non investment grade hanno inoltre una certa duration che potrebbe contribuire ad attenuare l'impatto sull'asset class in caso di recessione economica.

Preferiamo assumere un certo rischio valutario nel reddito fisso attraverso obbligazioni denominate in valuta locale dei mercati sviluppati ed emergenti internazionali. Il calo del dollaro statunitense registrato per gran parte del 2025 dovrebbe protrarsi anche nel 2026, poiche' la Fed tagliera' i tassi a breve termine anche se altre banche centrali sono molto piu' avanti nei loro cicli di allentamento. Inoltre, l'inflazione statunitense rimane elevata, con la possibilita' di aumentare ulteriormente. Consideriamo un sovrappeso alle obbligazioni locali non hedged al di fuori degli Stati Uniti un modo interessante per beneficiare di questa tendenza.

