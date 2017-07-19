Dati
            Notizie Radiocor

            Sudafrica: S&P alza il rating per la prima volta in 20 anni

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 nov - S&P ha alzato il rating del debito del Sudafrica per la prima volta in 20 anni. L'affidabilita' creditizia della piu' grande economia africana, in particolare la sua capacita' di rimborsare il debito, non era stata migliorata da S&P dall'agosto 2005. S&P ha citato "le riforme nel settore elettrico e in altri settori a sostegno della crescita" per spiegare la sua decisione. Le prospettive per Pretoria sono "positive", secondo S&P, che vede la presenza di "partiti riformisti" all'interno della coalizione di governo come un segnale dell'obiettivo di "accelerare la crescita e le riforme favorevoli alle imprese".

            red-Ale

            (RADIOCOR) 15-11-25 16:15:35 (0369) 5 NNNN

              


