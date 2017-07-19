Strade: incontro operativo tra vertici Anas e Protezione civile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ott - L'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha incontrato nella sede generale dell'azienda il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano. Una nota informa che nella riunione si e' discusso della gestione delle emergenze negli eventi che comportano rischi infrastrutturali e antropici.

L'incontro e' proseguito con la visita alla Sala Situazioni Anas, che coordina 21 sale operative territoriali, dove sono state illustrate le procedure e le attivita' quotidiane di monitoraggio degli oltre 32.000 km di rete stradale in gestione.

