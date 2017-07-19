Dati
            Statuto Trentino-Alto Adige: Calderoli, riforma incardinata in Senato

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ott - 'Avanza anche in Senato la riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige. Dopo il primo via libera della Camera, e' stata oggi incardinata in commissione a Palazzo Madama. Sono tutti passi avanti di un percorso che e' ben avviato e che prosegue secondo il programma stabilito, mantenendo l'accordo raggiunto tra Governo e Province Autonome di Trento e di Bolzano. Da parte mia, continuero' a seguire questo provvedimento con la massima attenzione fino alla sua definitiva approvazione'.

            Cosi' a margine della seduta di commissione Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e promotore e garante dell'accordo tra il Governo e le Province Autonome.

            com-Dca

            (RADIOCOR) 22-10-25 11:30:34 (0327)GOV,PA 5 NNNN

              


