Stadi: Abodi, con nomina commissario applichiamo norme, non e' un 'libera tutti'

Dopo la diffida da parte di comitati cittadini (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 feb - "Credo che sia la prima diffida a non rispettare una norma dello Stato e quindi per certi versi e' suggestiva". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, nel corso di un punto stampa davanti a Palazzo Chigi, quando gli e' stato chiesto di commentare la diffida da parte di sei comitati di cittadini e un'associazione ambientalista nei confronti della Presidenza del Consiglio e del Dipartimento per lo Sport, perche' non procedano a nominare il commissario per gli stadi in vista degli Europei di calcio del 2032 "Noi stiamo semplicemente applicando, appunto, una norma dello Stato - ha spiegato Abodi -. Vogliamo che gli stadi italiani siano in linea con quelli quantomeno europei, non voglio andare in altri continenti. Il tempo che abbiamo a disposizione e' poco. Nelle funzioni del commissario non e' previsto un 'libera tutti', ci sono delle norme che comunque dovranno essere rispettate. Ma quello che non possiamo accettare e' che si rimanga prigionieri del passato, di un nostalgismo che non guarda al futuro e non rispetta il futuro".

