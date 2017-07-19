Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Stadi: Abodi, con nomina commissario applichiamo norme, non e' un 'libera tutti'

            Dopo la diffida da parte di comitati cittadini (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 feb - "Credo che sia la prima diffida a non rispettare una norma dello Stato e quindi per certi versi e' suggestiva". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, nel corso di un punto stampa davanti a Palazzo Chigi, quando gli e' stato chiesto di commentare la diffida da parte di sei comitati di cittadini e un'associazione ambientalista nei confronti della Presidenza del Consiglio e del Dipartimento per lo Sport, perche' non procedano a nominare il commissario per gli stadi in vista degli Europei di calcio del 2032 "Noi stiamo semplicemente applicando, appunto, una norma dello Stato - ha spiegato Abodi -. Vogliamo che gli stadi italiani siano in linea con quelli quantomeno europei, non voglio andare in altri continenti. Il tempo che abbiamo a disposizione e' poco. Nelle funzioni del commissario non e' previsto un 'libera tutti', ci sono delle norme che comunque dovranno essere rispettate. Ma quello che non possiamo accettare e' che si rimanga prigionieri del passato, di un nostalgismo che non guarda al futuro e non rispetta il futuro".

            fil.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 09-02-26 16:23:32 (0457)GOV,PA,INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.