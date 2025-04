Spazio: Marsiaj (Confindustria), con India collaborazione strategica per crescere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 apr - 'La missione in India rappresenta un'opportunita' straordinaria per rafforzare la cooperazione industriale tra i nostri Paesi. In particolare nel settore aerospaziale, quello italiano e' il comparto piu' rilevante tra i sistemi integrati ad alta tecnologia: secondo i dati del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (Ctna), nel 2023 contava oltre 50 mila addetti e generava un valore di 18 miliardi di euro, con il 10% destinato alla ricerca e sviluppo. Una filiera composta per l'80% da Pmi che collaborano con grandi contractor, universita' e centri di ricerca, conferma la vitalita' e la capacita' di innovazione del nostro ecosistema'. Lo ha affermato Giorgio Marsiaj, delegato per l'Aerospazio di Confindustria, durante la missione imprenditoriale a New Delhi in occasione della visita dei ministri Tajani e Bernini, a cui hanno partecipato oltre 200 delegati, tra cui 145 realta' italiane - dai grandi gruppi alle Pmi, passando per universita', centri di ricerca e start-up. 'L'India, con i suoi recenti successi nel campo spaziale - come la missione Chandrayaan-3 del 2023 - si sta affermando come protagonista di rilievo a livello globale. Un alleato strategico con cui costruire partnership di lungo periodo, condividere know-how e promuovere l'innovazione', ha continuato Marsiaj, sottolineando che 'Confindustria e' pronta a favorire sinergie tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca per trasformare questa collaborazione in crescita condivisa e progresso tecnologico per entrambi i Paesi'.

