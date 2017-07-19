Spazio: dalla Luna arrivano i primi segnali della missione LuGRE di Asi e Nasa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ott - Dalla Luna arrivano i primi dati pubblici di navigazione satellitare, raccolti e diffusi da Nasa e Agenzia Spaziale Italiana (Asi).

Le informazioni, ora accessibili alla comunita' scientifica internazionale, provengono da LuGRE (Lunar GNSS Receiver Experiment), la missione congiunta italo-americana che ha dimostrato come i segnali dei satelliti GPS e Galileo possano essere utilizzati anche oltre l'orbita terrestre e sulla superficie lunare. Sviluppato in Italia dall'azienda Qascom con il supporto scientifico del Politecnico di Torino, LuGRE rappresenta un passo storico per la scienza e la tecnologia spaziale: per la prima volta i segnali di navigazione che utilizziamo sulla Terra sono stati ricevuti e analizzati sulla Luna. Un risultato che apre la strada a nuove tecnologie per le missioni Artemis, che riporteranno l'uomo sul nostro satellite naturale.

