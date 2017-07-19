Spagna: a gennaio indice Pmi servizi cala a 53,5 punti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 feb - A gennaio l'indice Pmi servizi in Spagna e' sceso a 53,5 dai 57,1 di dicembre, registrando il dato piu' basso dallo scorso agosto, secondo i dati diffusi da S&P Global e Hamburg Commercial Bank.

L'indice composito della produzione, media ponderata del Pmi dei servizi e della produzione manifatturiera, ha registrato un valore di 52,9 a gennaio, in calo rispetto al 55,6 del mese precedente.

Un valore superiore a 50 indica un'espansione del settore, mentre uno inferiore a 50 indica una contrazione.

'La dinamica di crescita del settore privato spagnolo ha subito un leggero rallentamento all'inizio dell'anno, con il settore dei servizi e quello manifatturiero che hanno contribuito alla decelerazione', ha commentato Jonas Feldhusen, economista junior presso la Hamburg Commecial Bank. "Questo raffreddamento fa seguito a un ultimo trimestre del 2025 eccezionalmente forte, in cui il pil e' cresciuto dello 0,8% su base trimestrale. Considerata la diminuzione degli impulsi sottostanti, e' improbabile che un ritmo di espansione cosi' rapido possa essere mantenuto per tutto il 2026.

