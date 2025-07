Sole 24 Ore: sul Lunedi' emergenza casa, cresce il divario fra domanda e offerta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - Da un lato, un aumento dei prezzi del 4,5% per l'acquisto e del 7,8% per l'affitto. Dall'altro, una strutturale mancanza di immobili - oltre 250 mila, con una tendenza dell'offerta annua che non sembra in crescita. Secondo Istat, nel primo trimestre di quest'anno i Comuni hanno autorizzato la costruzione di 11.958 nuove unita', un quinto in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. Sono alcuni dei numeri che compongono la fotografia - scattata dal Sole 24 Ore del Lunedi' - del disagio abitativo che vivono le famiglie senza il risparmio necessario o il reddito sufficiente per acquistare o affittare una casa offerta ai prezzi e ai canoni di mercato.

Infine, un focus sui piu' fragili evidenzia che nelle dieci maggiori citta' italiane per popolazione, sono oltre 56mila le famiglie che avrebbero i requisiti per ottenere un alloggio popolare, anche se il fabbisogno e', in realta', maggiore. Prima per ammessi alle graduatorie e' Roma, con quasi 20mila famiglie. Ma a queste vanno aggiunte le altre migliaia, di una lista lunga 573 pagine, escluse spesso per non avere presentato un documento o per avere compilato male la domanda.

