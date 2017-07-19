Sole 24 Ore: per gli Stati Generali della Cultura tappa finale a Matera il 3 dicembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 nov - Dopo un anno di confronto e riflessione sui territori, gli Stati Generali della Cultura 2025 giungono alla loro tappa conclusiva nella citta' di Matera, simbolo di rinascita e innovazione culturale, prossima Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, titolo che nel 2026 condividera' con il centro marocchino di Te'touan.

L'appuntamento di Matera rappresenta il momento culminante di un percorso che ha posto al centro il ruolo strategico della cultura come motore di sviluppo, coesione e diplomazia. Una giornata di dialogo e visione, che riunisce istituzioni italiane e internazionali, esponenti del mondo accademico, amministratori, economisti e protagonisti della cultura per tracciare le nuove geografie euro-mediterranee e riflettere sulle citta' del futuro come laboratori di innovazione, creativita' e welfare culturale.

Attraverso voci autorevoli e racconti d'autore, verranno esplorate le sfide e le opportunita' che la cultura offre in termini di cooperazione internazionale, identita' condivisa e sviluppo sostenibile dei territori. Matera si conferma cosi' lo scenario ideale per chiudere un percorso di confronto e costruzione collettiva di visioni e idee, riaffermando il suo ruolo di crocevia di dialogo tra Appennino e Mediterraneo. Un evento phygital che si terra' mercoledi' 3 dicembre 2025 dalle ore 10:30 per tutta la giornata, promosso da Il Sole 24 Ore insieme alla Citta' di Matera e alla Fondazione Matera Basilicata 2019, aperto alla partecipazione in presenza e online.

I lavori si apriranno alle 10:30 con i saluti istituzionali di Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata, Antonio Nicoletti, Sindaco di Matera, e Michele Somma, Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, presentati da Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore e da Federico Silvestri, Amministratore Delegato Gruppo 24 ORE. Seguira', alle 10:50, l'intervento di Amedeo Feniello dell'Universita' degli Studi dell'Aquila, che offrira' una riflessione dal titolo 'Il mare come destino: storie di popoli, poteri e passaggi'.

Il programma proseguira' alle 11:10 con la tavola rotonda 'L'Europa che affaccia sul Mediterraneo: culture condivise, rotte, identita'', introdotta da Alessandro Lamonica, Direttore Unita' Politiche Pubbliche Fondazione Anna Lindh; ne discuteranno con lui Damiano Giuranna, Direttore Artistico Fondazione World Youth Orchestra, Genci Kojdheli, Direttore Generale Progetti Strategici della Municipalita' di Tirana, Carlo Molfetta, Direttore Generale del Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Rita Orlando, Manager Culturale della Fondazione Matera Basilicata 2019, con le conclusioni affidate a Gianpiero Perri, Capo di Gabinetto Presidenza della Giunta Regionale della Basilicata.

Alle 12:00, la scrittrice e sceneggiatrice Antonella Lattanzi interverra' con una riflessione dal titolo 'Le storie che ci abitano: donne, citta', relazioni', in dialogo con Serafino Paternoster. A seguire, alle 12:10, il panel 'Abitare il Mediterraneo' vedra' protagonisti Valerio Morabito, docente presso l'Universita' degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e Former Adjunct Professor alla Pennsylvania University, Consuelo Nava, docente presso l'Universita' degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e Direttrice Scientifica di ABITAlab dAeD, e Chiara Rizzi dell'Universita' della Basilicata.

La sessione delle 12:40, 'Territori connessi: welfare culturale e coesione', ospitera' Annalisa Cicerchia, economista della cultura e Vice Presidente del Cultural Welfare Center, Cosimo Latronico, Assessore alla Salute, Politiche della persona e Pnrr della Regione Basilicata, Simona Orsi, Assessore al Comune di Matera con delega a Turismo, Cultura, Cinema, Eventi e Gestione dei luoghi della cultura per Matera 2026, e Raffaele Vitulli, Presidente di CR.EU - Metacluster europeo Industrie Culturali e Creative.

Dopo la pausa pranzo, alle 15:00 il giornalista e scrittore Raffaele Nigro proporra' 'Racconti mediani, tra Appennino e Mediterraneo' insieme a Stefano Salis. Alle 15:15, la sessione 'Citta' laboratorio: politiche culturali e progettualita' diffuse' sara' introdotta da Flavia Barca, esperta di settori culturali e creativi e Senior Advisor per organizzazioni pubbliche e private. Ne discuteranno insieme l'assessora alle Culture del Comune di Bari Paola Romano, Marinella Senatore, artista multidisciplinare e docente universitario e Paolo Montemurro, direttore di MateraHub.

L'ultimo panel dei lavori, alle 15:55 sul tema della 'Diplomazia culturale dei Comuni' vedra' il confronto di due diversi modelli con Antonio Nicoletti, Sindaco della Citta' di Matera, e Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia. La giornata si concludera' alle 16:15.

Il programma degli Stati Generali della Cultura 2025 si costituisce ancora una volta di una serie di voci autorevoli e di esperienze qualificate, offrendo una piattaforma di dialogo e progettualita' che coinvolge istituzioni, esperti, operatori culturali e rappresentanti delle citta' italiane ed europee, per riflettere insieme sulle sfide e le opportunita' della cultura come leva di crescita e coesione sociale.

L'evento e' aperto al pubblico (Live & Digital) dietro iscrizione e fino a esaurimento posti in sala. Per informazioni e iscrizioni: 24oreventi.com/sgcmatera2025.

Gli Stati Generali della Cultura - Matera sono a cura de Il Sole 24 Ore, Citta' di Matera e Fondazione Matera-Basilicata 2019 e sono un evento di avvicinamento a Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

