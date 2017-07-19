Sole 24 Ore: e' arrivata la nuova app Norme & Tributi Plus

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - Debutta la nuova app dei quotidiani digitali Norme & Tributi Plus, il sistema informativo per i professionisti firmato Sole 24 Ore: un passo avanti significativo nell'evoluzione dell'informazione specializzata e nella sua fruizione da mobile. Disponibile su App Store e Google Play, la nuova applicazione nasce con l'obiettivo di offrire ai professionisti un accesso piu' immediato e personalizzato ai contenuti normativi, economici e giuridici che guidano il loro lavoro quotidiano. L'app si affianca alla versione web, arricchendola con un'esperienza di lettura progettata nativamente per smartphone e tablet, attraverso un'interfaccia moderna, intuitiva e ottimizzata per la consultazione in mobilita'.

Punto di forza dell'app Norme & Tributi Plus e' la possibilita' di seguire in tempo reale le principali novita' normative, gli adempimenti e le scadenze di maggiore rilievo direttamente dal proprio device. Tra le funzionalita' centrali, infatti, un sistema di notifiche push consente di ricevere sullo smartphone aggiornamenti in tempo reale sui temi di interesse, garantendo un presidio informativo continuo su un panorama normativo in costante evoluzione.

Cuore della nuova esperienza e' poi l'homepage personalizzabile, un'HUB costruita sulle preferenze di ciascun lettore, che puo' selezionare gli argomenti di maggiore interesse e ritrovare in un'unica schermata gli aggiornamenti piu' rilevanti per la propria attivita' professionale. Non piu' un flusso di informazioni, ma una selezione mirata, su misura, capace di ridurre i tempi di ricerca e aumentare la pertinenza dei contenuti consultati. A questa si affianca la possibilita' di salvare gli articoli preferiti, insieme a una ricerca potenziata e a una navigazione piu' chiara tra le sezioni tematiche, per individuare in pochi passaggi il contenuto desiderato. Una visione editoriale che valorizza il tempo dei professionisti e li accompagna nella gestione sempre piu' complessa delle novita' normative.

La nuova app introduce anche un'inedita agilita' nel passaggio tra i diversi quotidiani digitali del sistema Norme & Tributi Plus, permettendo di muoversi con fluidita' tra cinque universi informativi complementari. Norme & Tributi Plus Fisco rappresenta il punto di riferimento quotidiano per commercialisti e consulenti fiscali, con aggiornamenti costanti su adempimenti, imposte, contabilita' e novita' tributarie, arricchiti da schede operative e collegamenti alle banche dati professionali. Norme & Tributi Plus Diritto offre ai professionisti del settore legale articoli, sentenze commentate, orientamenti giurisprudenziali e strumenti operativi su tutti i principali rami del diritto, includendo anche gli approfondimenti e la documentazione specialistica di Guida al Diritto. Norme & Tributi Plus Lavoro supporta consulenti del lavoro, HR e legali con contenuti dedicati a rapporti di lavoro, previdenza, welfare, ammortizzatori sociali e politiche attive, integrando sentenze commentate, novita' normative e strumenti tratti dalle banche dati del Sole 24 Ore. Norme & Tributi Plus Condominio & Immobili accompagna amministratori, tecnici e operatori del settore con aggiornamenti su normativa, prassi, locazioni, agevolazioni fiscali e mercato immobiliare, insieme a guide operative e commenti degli esperti. Infine, Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia e' pensato per chi opera nella pubblica amministrazione e nei settori urbanistici e edilizi, con approfondimenti su appalti, bandi, imprese, normativa locale e strumenti operativi utili alla gestione quotidiana.

Grazie alla nuova app, gli utenti abbonati a un solo quotidiano digitale potranno accedere anche alle home page degli altri e consultare i contenuti contrassegnati come free, riconoscibili tramite un'apposita fascetta: un modo semplice per esplorare l'intero ecosistema informativo e orientarsi verso ulteriori approfondimenti.

La nuova app, scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play Store, offre infatti una selezione di contenuti open, mentre riserva gli articoli premium agli abbonati. Una scelta che permette a tutti gli utenti di scoprire il valore dell'informazione specialistica prodotta dal Sole 24 Ore e dalle redazioni tecniche de Il Sole 24 ORE Professionale e, allo stesso tempo, di accedere con rapidita' e semplicita' a materiali essenziali per l'attivita' professionale quotidiana.

