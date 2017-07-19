Sole 24 Ore: al via il Premio Impresa Sostenibile 2026, candidature fino al 23 settembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 apr - Prende il via la quinta edizione del Premio Impresa Sostenibile, l'iniziativa promossa dal Sole 24 Ore che valorizza le Piccole e Medie Imprese italiane capaci di coniugare crescita, innovazione e responsabilita'. Un riconoscimento dedicato alle realta' che stanno guidando la trasformazione del sistema produttivo, integrando sostenibilita' ambientale, economica e sociale nei propri modelli di sviluppo.

Le candidature sono aperte fino al 23 settembre 2026 sul sito ilsole24ore.com/pis2026.

In un contesto in cui la transizione digitale ed ecologica rappresenta una leva sempre piu' strategica, le imprese italiane sono chiamate a sviluppare modelli capaci di generare valore duraturo, con attenzione al capitale umano, ambientale ed economico. Il Premio Impresa Sostenibile si inserisce in questo scenario come osservatorio delle migliori pratiche, premiando le PMI che si distinguono per capacita' innovativa, resilienza e visione di lungo periodo.

Adottare soluzioni sostenibili significa oggi rafforzare competitivita' e posizionamento sui mercati, contribuendo allo sviluppo di un sistema economico inclusivo e solido.

L'iniziativa valorizza progetti in linea con la tassonomia verde dell'Unione Europea, con gli obiettivi del PNRR e con la costruzione di nuove filiere sostenibili.

Tre categorie per raccontare la sostenibilita' d'impresa. Le PMI possono candidarsi in una o due delle tre categorie previste: sostenibilita' ambientale, con progetti legati a economia circolare, efficienza energetica e decarbonizzazione; sostenibilita' economica, con modelli orientati alla creazione di valore, all'occupazione e alla competitivita' territoriale; sostenibilita' sociale, con iniziative dedicate a inclusione, benessere lavorativo e supporto alle comunita'.

Le candidature saranno valutate da una Commissione di esperti presieduta da Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, che selezionera' i vincitori sulla base di innovazione, originalita', impatto e risultati concreti. Ne fanno parte, tra gli altri, Marina Brogi, Professoressa Economia degli Intermediari Finanziari Universita' degli Studi di Milano-Bicocca; Margherita Perretti, Presidente Piccola Industria Confindustria Basilicata e componente del Consiglio Centrale di Piccola Industria Confindustria; Maria Carmela Colaiacovo, Presidente Gruppo Il Sole 24 ORE; e Edoardo Garrone, Presidente ERG.

La cerimonia di premiazione si terra' giovedi' 29 ottobre 2026 a Roma, nell'ambito del Forum Sostenibilita' 2026, appuntamento di riferimento per il confronto tra imprese, istituzioni e stakeholder sui temi della sostenibilita'.

Il Premio Impresa Sostenibile si affianca, inoltre, alla seconda edizione del Premio Scuola Sostenibile, promuovendo un dialogo intergenerazionale tra il mondo produttivo e quello dell'istruzione. L'evento e' organizzato in collaborazione con Piccola Industria Confindustria.

Le candidature sono gratuite.

Tutti i dettagli e il regolamento sono disponibili su ilsole24ore.com/pis2026.

Per informazioni: impresasostenibile@ilsole24ore.com.

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(RADIOCOR) 12-04-26 14:39:31 (0351) 5 NNNN