Sicilia: tre avvisi da 4 milioni per imprese, associazioni ed enti locali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - 'Con 'Sicilia che piace' - afferma l'assessore Edy Tamajo - il governo Schifani mette in campo risorse concrete per sostenere chi, ogni giorno, lavora per valorizzare le eccellenze della nostra terra. Abbiamo voluto coinvolgere enti locali, associazioni e imprese perche' crediamo che la promozione del territorio debba nascere da una rete ampia e partecipata. Non si tratta solo di finanziare eventi ma anche di sostenere iniziative capaci di generare valore economico, rafforzare le filiere produttive e creare nuove opportunita' per il sistema imprenditoriale siciliano. Investire nella promozione dei nostri prodotti significa investire nel futuro dell'Isola'.

