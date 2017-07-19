Sicilia: oltre 10 mln per interventi riqualificazione edilizia in 11 scuole -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 feb - In provincia di Messina, i lavori finanziati prevedono: il completamento dell'edificio IIS 'Merendino' per indirizzo alberghiero e liceo Cambridge, a Brolo, per un importo di oltre 1,7 mln; l'ammodernamento della scuola media 'Leonardo da Vinci' a Piraino, con adeguamenti di sicurezza, impianti e accessibilita' (325mila euro); il completamento della ristrutturazione della scuola media di via Baden Powell a Oliveri, con interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche, per oltre 1,9 mln; i lavori di riduzione del rischio sismico e l'implementazione di dotazioni multimediali nel plesso 'A.G. Roncalli' di Montalbano Elicona (593 mila euro). In provincia di Agrigento, sono finanziati la riqualificazione degli spazi esterni e della palestra scoperta del plesso 'G. Galilei' a Santa Elisabetta (688mila euro) e il potenziamento della palestra della scuola secondaria di primo grado 'Seminario' a Favara, con interventi sull'accessibilita' e sugli spazi esterni, per un importo di oltre 348mila euro. In provincia di Palermo, sono previsti: la sostituzione di due ascensori nella scuola secondaria di primo grado di Corleone (217.652 euro); il completamento della scuola Francesco Mina' Palumbo e la ristrutturazione della palestra a Castelbuono, per oltre 1,7 milioni di euro; la riqualificazione della scuola media di Prizzi (558mila euro). In provincia di Catania, e' finanziata la riqualificazione della palestra dell'IIS 'Leonardo' di Giarre, per oltre 1,1 mln. In provincia di Trapani, e' previsto l'adeguamento sismico della scuola primaria 'Luigi Capuana' nel comune di Vita, per un importo di 1,3 mln.

