Semiconduttori: Ue lancia prima linea pilota per sviluppo chip, 2,5 mld di euro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 9 feb - NanoIC e' la prima struttura europea a implementare la piu' avanzata macchina per litografia ultravioletta estrema, concentrandosi sulla progettazione e produzione di chip utilizzando la tecnologia oltre i due nanometri. Questo segna un progresso significativo nella tecnologia europea di produzione di semiconduttori. Si basa sul principio dell'accesso aperto, con start-up, ricercatori, pmi e grandi organizzazioni in grado di utilizzare le strutture di NanoIC. Ospitato da Imec (Belgio), i suoi partner includono Cea-Leti (Francia), Fraunhofer (Germania), Vtt (Finlandia), Cssnt (Romania) e Tyndall National Institute (Irlanda).

Le cinque linee pilota rappresentano insieme un investimento combinato della Ue e nazionale di 3,7 miliardi di euro, che collega l'eccellenza della ricerca europea con l'applicazione industriale.

