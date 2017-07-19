Dati
            Notizie Radiocor

            Sciopero generale: Commissione garanzia, trasporti esclusi da astensione 9 marzo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - "Con riferimento allo sciopero generale di lunedi' 9 marzo, la Commissione di garanzia ricorda che, da tale astensione, le organizzazioni proclamanti hanno escluso l'intero settore dei trasporti". Lo precisa la Commissione di garanzia dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

            com-fil.

            (RADIOCOR) 07-03-26 14:23:27 (0292)INF 5 NNNN

              


