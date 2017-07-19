Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Sciopero generale: Commissione garanzia, trasporti esclusi da astensione 9 marzo
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - "Con riferimento allo sciopero generale di lunedi' 9 marzo, la Commissione di garanzia ricorda che, da tale astensione, le organizzazioni proclamanti hanno escluso l'intero settore dei trasporti". Lo precisa la Commissione di garanzia dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
com-fil.
