Imprese: Amalberto (Confindustria Piemonte), su M.O molte incognite, quadro allarmante

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - Al termine di "settimane ad altissima tensione, arrivano segnali di una concreta e possibile stabilizzazione dello scenario in Medio Oriente. Nonostante tutte queste incognite, per ora l'impatto su occupazione e produzione e' stato ridotto stando alle risposte arrivate dalle imprese di Confindustria. Il quadro resta comunque allarmante". Lo ha detto Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte, commentando l'indagine congiunturale condotta a marzo dal Centro Studi dell'Unione Industriali Torino. Secondo Amalberto, "le conseguenze di quanto avvenuto saranno di lungo termine e ci vorranno mesi affinche' il mercato globale e le quotazioni di petrolio e gas tornino a livelli gestibili sia per le imprese, che per la vita di tutti i giorni degli italiani". L'Europa, ha aggiunto, "in questo contesto di maggiore distensione, ha strumenti economici e strutturali per ritagliarsi un vero ruolo da superpotenza ma servono velocita' di decisione e unita' politica, che solo dopo la pandemia abbiamo visto realizzarsi". Per questo, conclude Amalberto, "e' il momento di agire, non possiamo perdere nemmeno un minuto".

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(RADIOCOR) 09-04-26 13:43:52 (0402) 5 NNNN