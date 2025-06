Scioperi: Garante, 1.080 astensioni nel 2024, 49 meno del 2023

Oltre l'80% a dimensione locale/aziendale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - 'Nel 2024, i dati complessivi sull'andamento del conflitto rivelano una lieve diminuzione del ricorso allo sciopero rispetto all'anno precedente, pur mantenendosi su una soglia elevata'. Lo dice la Relazione annuale della Commissione di garanzia sugli scioperi sull'attivita' svolta nel 2024, illustrata questa mattina alla Camera dalla presidente Paola Bellocchi. 'Le astensioni collettive effettuate - precisa la relazione - sono state 1.080 (1,129 nel 2023)'. Oltre l'80% degli scioperi proclamati ed effettuati - ha evidenziato il Garante - hanno una dimensione locale, se non addirittura aziendale: su questi micro-conflitti, gli sforzi della Commissione si sono concentrati sul rigoroso rispetto degli strumenti di prevenzione previsti dalla legge, particolarmente utili per la composizione di tali vertenze'. La Regione con il maggior numero di giornate di sciopero e' la Lombardia (82), seguita da Lazio e Campania (65 ciascuna) e dall'Emilia Romagna (58).

In coda alla classifica Valle d'Aosta (2 scioperi) e Basilicata (4). 'Certamente si tratta di un dato elevato - commenta il Garante - considerato anche il potere vulnerante che lo sciopero conserva ancora nel settore dei servizi pubblici. Anche se in Italia si sciopera sempre meno che negli altri Paesi europei, le agitazioni si concentrano sui servizi pubblici piu' vulneranti e soprattutto nel settore dei trasporti, dove il panorama sindacale appare frammentato, turbolento e ad alto tasso di conflittualita', ed e' forse questo il motivo per cui la percezione e' che si scioperi tanto'. Quanto alla segnalazione preventiva per eventuali illegittimita', la Commissione e' intervenuta 391 volte, alle quali sono seguite 289 revoche di azioni di sciopero e 77 adeguamenti, con un tasso di osservanza delle regole pari al 94 per cento. 'L'elevato tasso di osservanza delle regole spiega la bassa percentuale di apertura di procedimenti di valutazione del comportamento che, nel 2024, sono stati 26 dei quali 16 si sono conclusi con una valutazione negativa e conseguente applicazione delle sanzioni', ha osservato Bellocchi.

Fro

(RADIOCOR) 12-06-25 11:20:00 (0276)PA,UTY 5 NNNN