Schroders: previsioni Pil globale riviste al rialzo, guidate da Usa ed Europa - PAROLA AL MERCATO

di Azad Zangana* e George Brown** (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Il termine "disinflazione immacolata" e' stato coniato dagli economisti nel 2023 per descrivere uno scenario di rischio, in cui l'inflazione si ridimensiona mentre l'attivita' economica continua a crescere e la disoccupazione resta bassa. Tale scenario sembra si stia attualmente manifestando: dopo aver sovraperformato le aspettative, le prospettive per l'economia mondiale appaiono piu' rosee e l'inflazione e' scesa bruscamente nell'ultimo anno, tornando vicina al target delle banche centrali. Tutto questo e' troppo bello per essere vero? L'inflazione e' calata molto nel 2023, ma c'e' ancora strada da fare Sebbene la maggior parte delle banche centrali abbia ancora del lavoro da svolgere, e' corretto affermare che le pressioni causate da un'inflazione elevata sembrano essersi ridimensionate. I prezzi dell'energia, in particolare del gas, sono calati in modo sostanziale e l'inflazione dei prezzi alimentari e' destinata a seguire la stessa dinamica, dopo il calo dei prezzi all'ingrosso.

Tuttavia, l'inflazione core (inflazione headline esclusi alimentari ed energia) rimane elevata. Ciononostante, le banche centrali hanno progressivamente modificato il tono delle loro comunicazioni, abbandonando i segnali aggressivi e ponendo maggiore enfasi sui rischi al ribasso per la crescita. Si tratta di un chiaro segnale di svolta della politica monetaria in relazione a un probabile taglio dei tassi d'interesse.

Le nostre previsioni Nel complesso, le nostre previsioni di base hanno ipotizzato un significativo miglioramento della crescita globale, con una riduzione delle attese sull'inflazione verso la fine dell'orizzonte previsionale. L'incremento del Pil globale e' stato rivisto al rialzo per quest'anno, dal 2,2% al 2,6%. La maggior parte delle regioni ha registrato dei miglioramenti, ma il maggiore contributo e' giunto dall'economia statunitense. Anche le previsioni globali per il 2025 sono state riviste al rialzo, dal 2,2% al 2,7%, soprattutto grazie ai miglioramenti per le prospettive degli USA.

Allo stesso tempo, le previsioni sull'inflazione globale per il 2024 restano invariate. Si ipotizza che l'inflazione si ridimensionera' ulteriormente, passando dal 4,4% del 2023 al 2,9% di quest'anno. Tuttavia, l'assenza di cambiamenti cela una riduzione delle previsioni per i mercati emergenti, compensata da una piccola revisione al rialzo per le economie avanzate.

Si ipotizza che l'inflazione scendera' ulteriormente al 2,5% nel 2025, in calo rispetto alla precedente previsione del 3%.

Sebbene diverse regioni abbiano registrato una revisione al ribasso delle rispettive previsioni sull'inflazione, il contributo negativo giunge principalmente dai mercati emergenti.

Stati Uniti: previsioni al rialzo La crescita del Pil statunitense per il 2024 e' stata rivista al rialzo, passando dall'1,3% al 2,7%, un valore nettamente superiore alla previsione di consenso del 2,1%. Si ipotizza quindi un rallentamento della crescita all'1,9% nel corso del 2025, anche in questo caso in netto rialzo rispetto alla precedente previsione dello 0,8%. Prevediamo inoltre che l'inflazione CPI rallentera' dal 4,1% del 2023 al 2,7% quest'anno, per poi attestarsi mediamente al 2,1% nel 2025.

Naturalmente, le elezioni che si terranno alla fine di quest'anno attireranno una grande attenzione. A questo punto, la competizione e' incredibilmente serrata e troppo difficile da prevedere. Queste previsioni sono state formulate assumendo che il Presidente Joe Biden torni in carica. Si presume che nel Congresso la maggioranza sara' risicata, il che limitera' la capacita' del Presidente di attuare riforme radicali sul piano della politica interna. Tuttavia, sfruttando gli ordini esecutivi, c'e' chiaramente un maggiore spazio per una politica piu' attiva sul fronte internazionale.

*Senior European Economist and Strategist **Senior US Economist, Schroders "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 10-03-24 12:34:13 (0273) 5 NNNN