Scaleup Europe Fund: Messina (Intesa), obiettivo e' far crescere innovazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 ott - 'In un contesto internazionale caratterizzato da una rapida transizione tecnologica, questo fondo offre un'opportunita' unica per far crescere le imprese high-tech, migliorare la competitivita' europea nei settori tecnologici emergenti e, in prospettiva, attrarre investimenti strategici nel nostro continente e nel nostro Paese', ha sottolineato Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo. 'Siamo convinti dell'importanza delle relazioni e delle collaborazioni a livello internazionale. E' uno degli obiettivi che ci siamo dati: allargare i confini. Perche' pur mantenendo un'attivita' filantropica focalizzata sul nostro territorio, la Lombardia e una parte del Piemonte, siamo consapevoli dell'importanza delle reti e del confronto, oltre gli ambiti di intervento tradizionali', ha continuato Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo. 'Con questo Fondo contribuiamo a creare uno strumento capace di attrarre capitali istituzionali di lungo periodo e di sostenere la transizione tecnologica del continente, offrendo un ecosistema di collaborazione senza precedenti tra istituzioni pubbliche e investitori privati per favorire la crescita delle imprese deep tech e la loro espansione internazionale.

L'obiettivo e' duplice: generare rendimenti di mercato sostenibili e al contempo rafforzare la leadership tecnologica e l'autonomia strategica dell'Europa', ha detto Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo e Representative in the Founding partners' working group'.

