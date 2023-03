Sardegna: Ep Produzioni, piano decarbonizzazione da 1 mld per 1000 MW e 600 occupati

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cagliari, 24 mar - Un piano di investimenti da un miliardo di euro con 600 nuovi posti di lavoro e una potenza di 1000 megawatt. E' l'orizzonte compreso nel piano di decarbonizzazione della centrale di Fiume Santo, in provincia di Sassari, presentato oggi dalla Ep Produzioni, l'azienda energetica che nella Sardegna nord occidentale si occupa della produzione di energia con la centrale a carbone costituita da due gruppi da 300 megwatt.

Il progetto prevede la realizzazione del Fiume Santo Energy park che integra 'soluzioni tecnologiche, energie e competenze per dare un futuro vitale al sito di Fiume Santo dopo il phase out di carbone'. L'area interessata e' quella dove oggi e' situata la centrale che si estende su una superficie di 153 ettari sul Golfo dell'Asinara, nei territori dei Comuni di Sassari e Porto Torres.

La svolta prevede un investimento di un miliardo di euro 600 nuovi posti di lavoro durante la transizione e 300 per il funzionamento degli impianti. La conversione prevede la realizzazione di parchi fotovoltaici onshore e offshore, impianti a batterie in un mosaico di tecnologia per la produzione di energia verde con idrogeno, gas e biogas. 'Il primo impegno rimane il mantenimento in esercizio efficiente delle unita' esistenti, essenziali per garantire la sicurezza energetica a famiglie e imprese sarde - premette Luca Alippi, Amministratore Delegato di Ep Produzione -, ma allo stesso tempo Ep Produzione sta valutando soluzioni per un futuro piu' sostenibile e in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione italiani ed europei'.

