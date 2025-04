Sanita': Schillaci, su liste d'attesa inaccettabili resistenze delle Regioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 apr - 'Per la riduzione delle liste d'attesa il Governo ha proposto misure strutturali che richiedono una sinergia con le Regioni e non e' accettabile che ci siano ancora resistenze e che la Corte dei conti indichi una spesa esigua rispetto ai fondi assegnati'. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso del question time al Senato, ricordando che l'impianto normativo prevede l'avvio della piattaforma nazionale,le visite in extramoenia, la loro estensione nei weekend e lo stanziamento di 27 milioni per potenziare i Cup.

'Si tratta di misure che funzionano laddove sono stati applicate' ha aggiunto Schillaci, secondo cui 'serve la volonta' politica e organizzativa per applicarle'. Il ministro, in riferimento ai gravi ritardi della Regione Sicilia per l'esito degli esami istologici, ha sottolineato di non credere 'alle accuse reciproche'. 'La strada maestra - ha concluso - resta la collaborazione e non la negoziazione e le inadempienze. Sulla salute non si negozia'.

