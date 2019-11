Sanita': Regioni inadempienti per il 26,3% dei servizi Lea, Emilia Romagna al top

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 nov - Piu' di un quarto (il 26,3%) delle risorse assegnate negli anni dallo Stato alle Regioni per garantire i Livelli essenziali di assistenza (Lea) ai cittadini, cioe' le prestazioni che il Ssn da' gratuitamente o dietro pagamento di ticket, sono andate a vuoto non producendo servizi per gli utenti. E' quanto rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio sui Lea tra 2010 e 2017, fotografando anche una 'inaccettabile' forbice tra le Regioni nel contesto di una performance complessiva pari al 73,7%: al top per l'erogazione delle prestazioni e' l'Emilia Romagna con il 92,5% di adempimento, in coda la Campania con il 53,9%. Tra le prime cinque Regioni anche Toscana, Piemonte, Veneto e Lombardia, mentre nell'ultimo quartile subito sopra alla Campania compaiono Pa di Bolzano, Sardegna, Calabria e Valle d'Aosta.

