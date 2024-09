Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -2

MERCOLEDI' 25 settembre ----------------------- FINANZA - Roma: il Tesoro offre BTp Short Term e BTp a 5 e 15 anni indicizzati all'inflazione dell'area euro per massimi 5,25 miliardi di euro.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Digital Value; Mittel; Olidata; Philogen; Somec.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Francia: Fiducia consumatori set. Ore 8,45.

- Stati Uniti: Vendite di nuove case (mln ann,) ago. Ore 16,00.

ECONOMIA - Milano: termina il forum "AGEVITY 2024: Longevita', Societa', Economia, Futuro", organizzato da Assolombarda.

Ore 8,30. Presso Universita' Bocconi.

- Milano: si apre la 24ma edizione di Italian Energy Summit "Verso un sistema energetico sicuro, competitivo e sostenibile", organizzato da Il Sole 24 Ore. Ore 9,00.

Partecipano, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Stefano Besseghini, presidente ARERA; Gelsomina Vigliotti, vicepresidente BEI; Palazzo Mezzanotte. Anche in streaming. I lavori terminano domani.

- Palermo: si apre la seconda edizione del Forum Risorsa Mare "Il Mare, da risorsa marginale a pilastro della strategia Paese nel Mediterraneo", organizzato da The European House - Ambrosetti in collaborazione con il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste. Presso Marina Convention Center. I lavori terminano domani.

- Milano: comitato esecutivo Abi. Ore 10,00 - Milano: evento Ing Italia per fare il punto sull'attuale scenario di Cybercrime in Italia. Ore 11,00. Via Fulvio Testi, 250.

- L'Ocse pubblica l'Interim Economic Outlook, contenente analisi e proiezioni per l'economia mondiale e tutti i paesi del G20. Ore 11,00. In streaming.

- Milano: conferenza stampa di presentazione di "Yliway", la prima piattaforma che punta a rivoluzionare il mondo del lavoro integrando, in un unico ecosistema, formazione, ricerca del lavoro, networking e sviluppo del business. Ore 11,15. Via Copernico angolo Viale Lunigiana.

- Rho (Mi): nona edizione del Salone Carrefour, appuntamento annuale per scoprire le novita' di Carrefour e dei suoi fornitori. Ore 13,00. Presso Fiera Milano, Pad. 16.

- Milano: si apre la "Milano Beauty week", un'iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence. Palazzo Giureconsulti e Palazzo Castiglioni i due hub principali delle iniziative. L'evento si conclude il 29 settembre.

- Napoli: terza tappa del roadshow di EY "On the Road: L'imprenditoria italiana e il valore degli ecosistemi territoriali". Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali di Napoli; Pierluigi Petrone, ceo Petrone Group; Luigi Rapullino, ceo Gruppo Sideralba. Presso Villa Doria D'Angri.x\ - Milano: evento Adecco "Pmi: scenari di mercato, strategie di talent attraction e prospettive future".

Ore 18,00. Presso Terrazza Martini. Anche in streaming.

