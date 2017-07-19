Romagna: Camera di Commercio, prezzi alimentari fino a +35% dal 2021

L'aumento supera la crescita dell'inflazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 nov - In quattro anni i prezzi dei prodotti alimentari nelle province di Forli'-Cesena e Rimini sono aumentati di oltre il 28%, piu' dell'inflazione generale registrata nello stesso periodo, e con punte su alcuni prodotti di oltre il 35%. A rilevarlo e' l'Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, che ha analizzato l'andamento del comparto alimentare tra settembre 2021 e settembre 2025 sulla base dei dati Istat.

A Forli'-Cesena l'indice dei prezzi al consumo per alimentari e bevande e' salito del 28,8%, contro il +24,9% dell'intera Emilia-Romagna e il +26,3% nazionale. Nello specifico, la spesa per prodotti alimentari e' aumentata del 28,2%, mentre le bevande analcoliche hanno registrato un incremento del 35,2%, il dato piu' elevato dell'intero paniere. Gli alcolici, rilevati separatamente, sono cresciuti del 14,2%.

L'inflazione complessiva della provincia nello stesso periodo e' stata pari al 16,5%. In altre parole, l'aumento dei prezzi degli alimentari e' stato quasi doppio rispetto ad altri beni. I prodotti ad alta frequenza di acquisto, infatti, mostrano un aumento del 19,8%, superiore a quello dei beni a media frequenza (+18,6%) e nettamente oltre quelli a bassa frequenza (+7,1%). Per il 2025, la crescita acquisita dei prezzi alimentari locali e' del 2,7%, contro un'inflazione generale dell'1%.

