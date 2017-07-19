Dati
            Notizie Radiocor

            Roma Capitale: firmate due direttive per decongestionare centro storico -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - 'L'esigenza del provvedimento nasce dall'incremento significativo dei veicoli elettrici in circolazione e dal conseguente aumento delle autorizzazioni di accesso alle Ztl. Pur trattandosi di mezzi a zero emissioni, questa crescita sta incidendo sulla congestione del traffico e sulla disponibilita' di stalli di sosta, soprattutto nel centro storico. Il provvedimento costituisce quindi uno strumento di regolazione della mobilita' urbana, coerente con le politiche di sostenibilita' e di tutela della vivibilita' urbana', ha dichiarato l'Assessore alla Mobilita' di Roma Capitale, Eugenio Patane'.

            com-Dca.

            (RADIOCOR) 15-02-26 10:13:57

              


