Roma Capitale: firmate due direttive per decongestionare centro storico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - 'L'esigenza del provvedimento nasce dall'incremento significativo dei veicoli elettrici in circolazione e dal conseguente aumento delle autorizzazioni di accesso alle Ztl. Pur trattandosi di mezzi a zero emissioni, questa crescita sta incidendo sulla congestione del traffico e sulla disponibilita' di stalli di sosta, soprattutto nel centro storico. Il provvedimento costituisce quindi uno strumento di regolazione della mobilita' urbana, coerente con le politiche di sostenibilita' e di tutela della vivibilita' urbana', ha dichiarato l'Assessore alla Mobilita' di Roma Capitale, Eugenio Patane'.

