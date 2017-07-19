Ristorazione: Confcooperative presenta la seconda guida dedicata -2

Dati
            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 nov - 'Una guida che racconta 176 ristoranti cooperativi - spiega Fabiola Di Loreto, direttore generale di Confcooperative - storie di piatti e di cucina, di persone e di luoghi, di tradizioni e di comunita', ma anche di reinserimento lavorativo, di riscatto che diventa speranza, lavoro che diventa sviluppo personale ed economico. Eccoci, quindi, con una nuova edizione, piu' ricca della prima, con conferme e novita' che attraversano tutto il territorio nazionale con proposte di ristorazione cooperativa presenti in tutte le Regioni d'Italia: racconti, territori, tradizioni, esperienze di chi insieme al buon cibo ricerca benessere e accoglienza'. Ogni regione e' rappresentata almeno da un ristorante cooperativo, raccontato in schede in cui emergono le peculiarita', la storia, l'offerta gastronomica, oltre a tutte le informazioni utili.

