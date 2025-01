Rifiuti: Procura Corte conti Calabria contesta danno erariale da 35 mln

Per appalto termovalorizzatore e centri stoccaggi. 2 citati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 gen - La Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria, a conclusione dell'attivita' investigativa svolta dai finanzieri del Comando provinciale della guardia di finanza di Catanzaro, ha contestato un danno erariale pari a oltre 35 milioni di euro per l'appalto di un termovalorizzatore e di diversi centri di stoccaggio nell'ambito del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti 'Calabria Nord' aggiudicato nell'anno 2000 dal commissario straordinario di governo per l'emergenza rifiuti in Calabria. Lo rende noto un comunicato. Un avvocato e un dirigente della Regione sono stati citati in giudizio.

