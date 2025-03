Riarmo Ue: Crosetto, vorrei politica unita, no a 'omuncoli' che sfruttano situazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 13 mar - "In una situazione cosi' complessa vorrei che la politica si dimostrasse unita per gli interessi del Paese e della Ue. Ed invece ci troviamo ad 'omuncoli', uomini e donne, che sfruttano la situazione per qualche decimale nei sondaggi".

Cosi' il ministro della Difesa Giudo Crosetto durante il suo intervento in videocollegamento alla fiera della logistica LetExpo2025 in corso presso la fiera di Verona.

"Ricordo che 'Difesa' vuole dire non solo riarmo ma tutela dei nostri interessi, ad esempio, nell'ambito delle tutela delle nostre navi commerciali durante le rotte internazionali nei punti piu' caldi - continua Crosetto. - Io lavoro per fare scelte fondamentali per il futuro dell'Italia non per portare a me stesso un voto in piu' e mi piacerebbe che anche gli altri politici italiani si comportassero nello stesso modo".

Col-ric

(RADIOCOR) 13-03-25 13:21:23 (0396) 5 NNNN