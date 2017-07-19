Referendum Giustizia: Comitato Si' di Milano supporta difesa della Presidenza del Consiglio

Gli avvocati La Lumia e Giuggioli depositano istanza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 gen - Gli Avvocati Antonino La Lumia e Pier Filippo Giuggioli, rispettivamente Presidente e Coordinatore del Comitato Si alla Riforma della Giustizia - art. 111, hanno depositato al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio l'istanza finalizzata all'intervento nel giudizio avviato dai promotori della raccolta delle firme popolari per il referendum. La Lumia, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, e Giuggioli, coordinatore dell'Osservatorio dei Laici nell'Ordinamento Giudiziario e Professore di Diritto Privato Comparato presso l'Universita' degli Studi di Milano, hanno preannunciato che si opporranno al ricorso introduttivo, aderendo integralmente e supportando le difese della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Red

(RADIOCOR) 14-01-26 18:31:23 (0585) 5 NNNN